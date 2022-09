Lauterach hat eine neue Mobilitätsdrehscheibe

Was lange währte, wurde nun endlich gut: Am Montag wird die im Zuge des Bahnstreckenausbaus zwischen Lustenau und Lauterach gänzlich neu errichtete Haltestelle „Lauterach Unterfeld“ in Betrieb gehen. Damit steht auch den Einwohnern im Westen Lauterachs, wo in den vergangenen Jahren etliche Wohnsiedlungen errichtet worden sind, ein Eintrittstor zum Vorarlberger Bahnnetz zur Verfügung.