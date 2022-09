1106 Gummienten kämpften in Bergheim um den Sieg

Wer am Samstag in Bergheim bei Salzburg unterwegs war, kam unweigerlich an den rund 600 Salzburgern vorbei, die am Ufer des Fischachs 1106 bunte Gummienten anfeuerten. Zum 19. Mal veranstaltete der Fußballklub in Bergheim das beliebte Rennen, bei dem die besten 300 Enten die verschiedensten Preise für ihre Besitzer ergattern konnten.