Jetzt Hörbücher gewinnen & den Sommer verlängern!

Der zweite Fall für die skurrile Rentner-WG von Sunset Hall

Mit „Miss Sharp macht Urlaub“ von Leonie Swann gibt es endlich ein Wiedersehen mit der rüstigen Senioren-WG - auch als Hörbuch erschienen bei Der Hörverlag die perfekte Unterhaltung für alle Krimi-Fans!



Zum Inhalt: Agnes Sharp und ihre Senioren-WG haben gerade ihren ersten Fall gelöst, da erschüttern weitere Morde das Dörfchen Duck End. Die Stimmung ist gereizt, und alle hätten ein wenig Entspannung und einen Tapetenwechsel dringend nötig! Da kommt es wie gerufen, als Edwina bei einem Preisausschreiben eine Reise in ein exklusives Wellness-Hotel am Meer gewinnt. Kurzerhand packt die ganze Seniorenbande ihre Koffer. Doch in Cornwall angekommen, beschleicht Agnes der Verdacht, dass sie an den Klippen einen Mord beobachtet hat…