Nadal nach Kampf weiter ++ Verstappen vor Heim-GP

Rafael Nadal kämpft sich mit blutender Nase bei den US Open in Runde drei, Rapid zieht mit einem Arbeitssieg ins ÖFB-Cup-Achtelfinale ein und große Vorfreude bei Weltmeister Max Verstappen auf den Formel 1-Heim-GP in Zandvoort - das und noch mehr sind Ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Freitag, dem 02. September.