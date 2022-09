33 Lehrlinge starten jetzt in ihre Traumjobs

Mehr als 400 Jugendliche haben sich heuer für die Kelag-Lehrlingsschule in St. Veit, die mit 1. September startete, beworben. Gesucht wurde vor allem in den sozialen Netzwerken. „Wir müssen da suchen, wo sich die Jugend am meisten aufhält“, sagt Kelag-Personalchefin Michaela Sapetschnig. Und obwohl viele Bewerbungen eingetrudelt sind, hat auch die Kelag mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen.