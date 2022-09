Förster wegen Tierquälerei an Wölfin vor Gericht

Tierärztin wieder abgesagt

Voller Panik will ein Tierpfleger seinen Chef kontaktiert haben - sie wüssten schließlich, was in solch einer Situation passieren könne. Der will dann die Tierärztin verständigt haben. Im Tierpark angekommen, soll die Wölfin jedoch keine Verletzungen aufgewiesen haben und er sagte der Tierärztin ab.