Sonja sorgt für gutes Klima in der Hofreitschule

Revitalisiertes Gestüt

Denn auf ihrem Hof, einem ehemaligen Pferdegestüt, tummeln sich außerdem noch 50 Pferde, die meisten davon Einstellpferde und zwei weiße Barockeseln. Das Anwesen in Niederösterreich hat Sonja Klima 2016 erworben, um sich ihren Mädchentraum zu erfüllen. Was so romantisch und wie ein Märchen klingt, hat jedoch auch eine andere Seite. Denn Sonja Klima hat jahrelang jeden freien Tag geschuftet und den heruntergekommenen Hof wieder wachgeküsst.