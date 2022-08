Florian Grillitsch wechselt zu Ajax Amsterdam!

An Interesse an seiner Person hatte es in den vergangenen Wochen nie gemangelt, allein: Die finale Einigung zwischen Grillitsch und den interessierten Klubs wollte sich nicht und nicht einstellen. Aus Italien wurde zwischenzeitlich dann sogar herbe Kritik an Grillitsch-Papa Michael kolportiert, über den Fiorentina-Sportdirektor Daniele Pradè wenig schmeichelhaft meinte: „Wir mochten das Gerede des Vaters und die Zahlungen, die er verlangte, nicht!“