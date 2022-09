„Engel“ rieten ihm zu Messerattacke auf Fremden

„Es war vielleicht fast ein Glück, dass er auf mich gestoßen ist“, sinniert das Opfer. „Ich konnte mich wehren und ihn sogar festhalten. Nicht auszudenken, wie so etwas enden kann, wenn es einen älteren, vielleicht hilflosen Menschen trifft.“ Sagt der werdende Papa, ein Straßenbahn-Fahrer der Wiener Linien, der am Muttertag am Weg in den Dienst war. Quer über den leeren Meidlinger Markt. „Der Mann wünschte mir freundlich einen guten Morgen und fragte, wie es mir geht. Ich antwortete auch freundlich und dachte mir, vielleicht fragt er jetzt nach einem Weg oder so."