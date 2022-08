„Krone“-Gewinnspiel: Als VIP zur Klangwolke

So spannend war das Open-Air-Spektakel am Donauufer vor dem Brucknerhaus Linz noch nie! Imposante und atemberaubende Momente, gigantische Schiffe, deren Tragflächen zur Bühne werden, überdimensionale Video-Inszenierungen und faszinierendes Licht- und Sounddesign werden das Publikum begeistern. Die heurige Linzer Klangwolke trägt den Titel „Mother Gilgamesh“ und wird vom international bekannten Regisseur Pierre Audi inszeniert. Jede Menge Special Effects, Pyrotechnik und Schauspielerin Sunnyi Melles in der Hauptrolle krönen die Klangwolke, die - unterstützt von der Sparkasse Oberösterreich und der Linz AG - am 10. September 2022 über die Bühne auf der Donau gehen wird.