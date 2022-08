Mit Kleid Kerze gestreift: Frau als lebende Fackel

Eine 59-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck hat aufgrund der bisherigen Ermittlungen am Abend des 29. August in ihrem Schlafzimmer im 1. Stock ihres Hauses neben ihrem Bett eine Kerze angezündet und wollte sich anschließend in ihr Bett legen. Dabei dürfte sie mit ihrem Kleid die Flamme der Kerze gestreift haben, worauf das Kleid sofort zu brennen begann. Der gesamte Körper der 59-Jährigen wurde von den Flammen erfasst.