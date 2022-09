Dein gratis Jump Day mit der „Krone“

Der Jump Dome in Linz-Leonding ist unter den Freizeithighlights nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit der „OÖ-Krone“ macht man seit Beginn an gemeinsame Sache und lädt jetzt am 22. September Kids, Jugendliche und große Kinder zum „Krone“-Jump Day. Gleich mitspielen und einen der limitierten Plätze sichern!