Gleich drei Generationen packten beim Finale an

Förmlich in ein offizielles T-Shirt der Festspiele gekleidet sitzen sie da – Hermann jun. und Leopold Döllerer. Die beiden Enkerl von Festspiel-Obmann Hermann Döllerer packten bei der letzten Vorstellung der heurigen Festspiele in Golling fleißig mit an. „Sie haben gemeinsam mit ein paar Freunden an diesem Abend die Bestuhlung aufgebaut“, erklärt der stolze Papa Andreas Döllerer. „Heute dürfen sie sich dann auch die Operetten-Gala anschauen. Zum Dank sozusagen.“