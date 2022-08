Kult: Das Yps-Magazin mit Gimmick ist wieder da!

Mit im Gepäck sind in der ersten Ausgabe der Neuauflage die schönsten und kultigsten Momente aus den 70er- und 80ern. Im modernen Look präsentiert das Magazin legendäre TV-Momente, Erinnerungen an kultige Stars und damalige Trends aus den Bereichen Mode, Musik, Autos und Spielzeug, die heute alle wieder oder immer noch angesagt sind. Auch Ingolf Lück und Terence Hill gehen mit der Yps-Redaktion auf Zeitreise und verraten in Interviews ihre persönlichen Highlights.