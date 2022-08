Fiasko in Wien: EVN plagen aber noch keine Sorgen

Für jedes Szenario die passende Geschichte: Als vor Kurzem noch über die Abschöpfung von Übergewinnen bei der EVN debattiert wurde, argumentierte man in der Konzernzentrale, dass man ja genau wie Wien Energie große Mengen an Strom auf dem freien Markt zukaufen müsse und deshalb zum Abschöpfen nicht so viel vorhanden sei wie etwa bei den großen Stromerzeugern wie dem Verbund.