US-Open-Aus für Thiem ++ Wechsel-Kracher in MotoGP

Dominic Thiem muss bereits nach der ersten Runde bei den US Open seine Koffer packen, indessen gewinnt Serena Williams ihr emotionales Auftaktmatch - die 23-fache Grand-Slam-Gewinnerin möchte nach New York ihre Karriere beenden. Im heimischen Fußball startet diese Woche die zweite Runde des ÖFB-Cups und im Motorsport kommt es zu einem Wechsel: Marc Marquez bekommt einen neuen Teamkollegen bei Honda und das ist kein Unbekannter! Das alles und noch mehr sehen Sie heute im Krone Sport-Studio mit Moderatorin Katie Weleba, am 30. August 2022.