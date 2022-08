Neuer Impfstoff ab Mittwoch in Salzburg

Die Auffrischungsimpfungen, also der dritte und vierte Stich, könnten jetzt entsprechend der Empfehlungen in rund 300 Impfordinationen und in den Impfstraßen, die es in allen Salzburger Bezirken gibt, abgeholt werden. „Wir sind gut vorbereitet, noch mehr Impfungen durchführen zu können, sagte Impfreferent Förster. Alle derzeit sechs zugelassenen Corona-Impfstoffe würden ihren Zweck zur Verhinderung von schweren Krankheitsverläufen “hervorragend erfüllen„, die Schutzimpfung sei das wichtigste Mittel in der Bekämpfung der Corona-Pandemie, betonte Pusch. Er und Förster rieten dazu, sich für einen ausreichenden Schutz im Winter jetzt impfen zu lassen und nicht auf die Genehmigung der an die Omikron-Varianten angepassten Impfstoffe zu warten. “Wir wissen nicht, ob der angepasste Impfstoff einen relevanten Vorteil bringt„, gab der Impfkoordinator zu bedenken. “Wir liegen sehr weit oben in unserer Immunabwehr„, ergänzte Förster. Die Impfung gebe für vier Monate eine sehr gute Immunantwort, dann sinke diese wieder. “So werden wir die erwartete Welle, die im Winter auf uns zu kommt, besser abfangen können."