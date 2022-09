Wer gibt Tierheim-Schützlingen eine zweite Chance?

Schüchterner Tiger

Noch immer sucht der schöne Kater am Bild zusammen mit seiner Partnerin Puppi nach einem neuen Zuhause. Ein Wohnungsplatz mit Balkon wäre für die beiden optimal, da sie das Corona Virus in sich tragen, was für Artgenossen ansteckend ist. Die Tiere sind in gesundheitlichem Top-Zustand. Tel.: 0 732 /24 78 87.