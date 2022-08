Warten auf schriftliches Urteil zu Causa Asfinag

In Sachen Asfinag wurden Strache und Siegfried Stieglitz am 29. Juli „im Zweifel“ freigesprochen von dem Vorwurf, Strache habe dem mitangeklagten Unternehmer für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein einen Aufsichtsratsposten bei der Asfinag verschafft. Aus Sicht des Erstgerichts war für eine Verurteilung nicht ausreichend bewiesen, dass Strache von der Spende des Unternehmers gewusst habe.