Kinotickets für einen Tanz mit Vampiren gewinnen!

Mit Nathalie Emmanuel und dem dandyhaften Thomas Doherty stellt der Vampir-Thriller ein sympathisches Paar in den Mittelpunkt, bei dem die Chemie stimmt. Evie und Walter mögen sich nämlich wirklich. Während sie Gefallen an seinem undurchsichtigen Charme findet, möchte er einfach nur so akzeptiert werden, wie er ist. Es ist das alte Dilemma der Vampire, bei dem nicht nur Blutsauger mitfühlen können. Nur die Unsterblichkeit mit ihren Vor- und Nachteilen hat der ewige Verführer für sich allein.