Den Feind ins eigene Boot geholt

Für den 31-Jährigen, der sein drittes Europa-Jahr bei Pardubice (Tch) abspulte, ist es eine neue Herausforderung. Am Ende seiner letzten American Hockey League-Saison stand der Gewinn des Calder Cups mit den Charlotte Checkers. „Das war mein größter Erfolg bisher, ein großartiges Erlebnis, mit einem großartigen Team. Das will ich in Salzburg mit den Burschen wiederholen.“ Robertson, Kanadier mit irischen Wurzeln dank seiner Mama, weiß auf dem Eis aufzuräumen, fühlt sich an der Seite des offensiveren Chay Genoway wohl. „Wir ergänzen uns bisher recht gut.“