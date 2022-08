Casino Cup: Weiteres Team zieht ins OÖ-Finale ein

Wer wird Champion am Roulette-, Black Jack- und Pokertisch? Beim Casino Cup ist in Linz jetzt die vierte Vorrunde über die Bühne gegangen. Das Casino Linz begrüßte am 24. August vier weitere Fußballteams, die um den Einzug in das Landesfinale spielten. Am Roulettetisch und natürlich auch bei den beliebten Kartenspielen Black Jack und Poker war die Spannung greifbar, denn immerhin wird um ein einwöchiges Trainingslager in der Türkei gespielt.