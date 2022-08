Große Vorfreude auf das „Spiel des Lebens“

Die Bullen starten in sieben Tagen in der Champions League gegen AC Milan. Heute (20.30, live auf ORF Sport +) steht für den Serienmeister ein weniger glanzvolles Duell an. In der zweiten ÖFB-Cup-Runde wartet Gurten. Beim Spiel David gegen Goliath wird Trainer Jaissle kräftig rotieren, unter anderem erhält Goalie Mantl Spielpraxis.