„Freibad“: Weiblicher Kulturkampf als Badespaß

Im Freibad können schnell die Wogen hochgehen. Was beim Einen normal ist, sorgt beim Nächsten für Nasenrümpfen. Komplexer wird die Situation noch, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Die deutsche Regisseurin Doris Dörrie hat sich diesem Szenario in ihrem Film „Freibad“ angenommen und am Spezialfall Frauenfreibad auf die Spitze getrieben.