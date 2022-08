Nächster Rapid-Abgang ++ Thiems US-Open-Auftakt

Der SK Rapid Wien schlittert auch nach der 1:2 Heimniederlage gegen Sturm Graz weiter in die Krise. Nach der Niederlage der nächste Knalleffekt: Werner Kuhn muss nach 30 Jahren beim Verein seinen Posten räumen, damit ist er neben Christoph Peschek und Martin Bruckner der nächste grün-weiße Abgang. Indessen bereitet sich Dominic Thiem in den New York auf seinen US-Open-Auftakt vor, wo Serena Williams ihr Karriere-Ende feiern wird. Und: In der Formel 1 ist Max Verstappen weiterhin nicht zu stoppen - ob Ferrari doch noch eine Chance auf den Titel hat, das alles sehen Sie in dieser Ausgabe vom Krone Sport-Studio mit Moderatorin Katie Weleba.