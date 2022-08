Verstappen dominiert F1 ++ Tiroler auf DTM-Podest

Max Verstappen ist am Wochenende in Spa, in Belgien, das Maß aller Dinge: Der 24-Jährige startet eine spektakuläre Aufholjagd, für die er mit Platz 1 und einer ausgebauten Tabellenführung belohnt wird. Lewis Hamilton muss das Rennen wegen eines Auffahrunfalles auf den Wagen von Fernando Alonso frühzeitig beenden, während der Spanier am Ende sogar auf P 5 fährt.

Ob Max Verstappen den WM-Titel schon sicher hat, oder ob Mercedes und Ferrari doch noch ein Wörtchen mitzureden haben und wie der Tiroler Lucas Auer in der DTM aufs Podest am Nürburgring rast - das alles bespricht Moderatorin Katie Weleba mit krone Motor-Experte Richie Köck, in Boxenstopp - dem Krone Motorsport-Magazin auf krone.tv!