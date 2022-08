krone.tv Movienight lädt zu „Orphan: First Kill“

Hauptdarstellerin Isabelle Fuhrmann war beim Dreh des ersten Films 11 Jahre alt und wirkt rund 12 Jahre später auch am zweiten Teil mit, in dem die Vorgeschichte des mordenden Mädchens erzählt wird. In „Orphan: First Kill“ ist die kleinwüchsige Leena Klammer aus einer psychiatrischen Klinik in Estland geflohen und konnte sich in die USA absetzen, wo sie sich unter dem Namen Esther Albright als das vermisste Kind einer reichen Familie ausgibt.