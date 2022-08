1400 Jahre alter Klappstuhl in Bayern entdeckt

Heute als platzsparend geschätzt, einst ein Zeichen von Macht und Würde: In Mittelfranken haben Archäologen einen etwa 1400 Jahre alten Klappstuhl entdeckt. Es sei erst der zweite Fund eines eisernen Klappstuhls aus dem Frühmittelalter in Deutschland, teilte am Montag das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) mit.