Lassen Sie es sich auf Reisen so richtig gut gehen

Das ist aber immer noch nicht alles, was Ihnen auf Ihren Reisen mit der Amex Platinum Card geboten wird: Buchen Sie eines der Häuser aus The Hotel Collection und freuen sich auf einen Hotelgutschein im Wert von 100 US-Dollar für Speisen oder auch Massagen und ein Zimmerupgrade. The Hotel Collection umfasst über 600 exzellente Hotels und Resorts vertrauter Marken wie Hyatt und Hilton Hotels in mehr als 30 Ländern rund um den Globus. Von New York oder London über Hong Kong bis Tokyo oder Sydney macht The Hotel Collection Ihre Reise angenehmer.