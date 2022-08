Rudi Dolezal: Songs, die die Welt veränderten

Rudi Dolezal präsentiert in einer neuen Folge „Rudi Backstage“ Songs, die die Welt veränderten. „Das ist natürlich etwas großspurig, es stellt sich die Frage, ob Songs wirklich die Welt verändern können. Viele Dinge, bei denen man geglaubt hat, sie werden in den 1960ern viel verändern, haben nicht so viel bewegt, wie man dachte. Aber es gibt schon große Meilensteine“, so Dolezal. Mit dabei unter anderem John Lennon, Sex Pistols, Kraftwerk und Madonna.