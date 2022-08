Didi Kühbauer jagt den Rekord von Oliver Glasner

Eklatanter Aufschwung

Gegenüber der verunglückten Vorsaison ist die Steigerung der Linzer jedenfalls eklatant: Nach sechs Ligarunden hatte man magere sechs Zähler auf dem Konto und benötigte 17 (!) Spiele, um am 4. Dezember mit einem 1:0 gegen Ried die aktuelle Punkteanzahl (16) mit 17 zu übertreffen. „Wenn wir am Ende des Jahres vorne wären, hätte ich nichts dagegen, aber es ist eine Momentaufnahme“, bremst Kühbauer. Der Showdown mit Salzburg rückt näher: Nach Ried, Lustenau und Tirol muss LASK am 1. Oktober in die Bullen-Arena.