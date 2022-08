Erst mit Messer bedroht, dann zu Boden gestoßen

Als der 30-jährige Mann, möglicherweise um zu flüchten, dem Täter den Rücken zuwendete, schlug dieser ihn so hart von hinten, dass er zu Boden stürzte und sich dabei so stark verletzte, dass die Rettung gerufen wurde. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung den Feldkirchner in das Klinikum Klagenfurt.