Unternehmer wegen Geschäftsmodells unter Druck

Hinter den großen Versprechungen steht ein Salzburger Unternehmer.- Er kommt nicht aus der Gesundheitsbranche, dürfte also keine medizinischen Kenntnisse haben. Die hochdosierten Vitamin-Infusionen vertreibt er über ein Franchise-System an Ärzte aller Art, wie etwa auch an einen Augenarzt in Salzburg. Dieser müsste nach „Krone“-Recherche eine Zusatzqualifikation haben, um Infusionen verabreichen zu dürfen.