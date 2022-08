Asylquartier ist überfüllt, Bürgermeister sauer

Es vergeht kein Tag, an dem Robert Bukovc keinen Beschwerde-Anruf über die Bewohner des Asylquartiers bekommt. Auch auf den Social-Media-Plattformen gehen bei den Einheimischen die Wogen hoch. Die in Bergheim lebenden Asylwerber seien zu laut, würden ihren Müll an der Fischach liegen lassen und dort herumlungern, so die Vorwürfe. „Für das Quartier ist das Innenministerium zuständig. Es ist einfach vollkommen überbelegt“, ärgert sich Bukovc.