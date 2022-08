Heimisches Fußball-Debakel ++ Audi feiert F1-Debut

Für Rapid, den WAC und die Wiener Austria endet der gestrige Fußball-Abend mit bitteren Niederlagen auf internationaler Ebene. Dafür gibt es gute Nachrichten von Salzburg: Die Bullen treffen in der Champions League auf Kracher-Gegner wie AC Milan. Außerdem verlautbart Automobilhersteller Audi den fixen Einstieg in die Formel 1, während sich Dominic Thiem gezielt auf die US-Open vorbereitet. Das alles sehen Sie heute in den krone Sport-News, mit Moderatorin Katie Weleba.