Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Labrador-Mix Medo (fünf Jahre) ist menschenfreundlich und eine richtige Wasserratte. Zu Menschen und Kindern ist er freundlich, Umarmungen mag er aber weniger. Mit anderen Hunden ist er zwar stürmisch, aber größtenteils verträglich - Katzen sollten sich eher fernhalten. An der Leine gehen muss noch geübt werden, und kann nach einer Eingewöhnungsphase auch alleine bleiben. Medo sucht ein Zuhause am Land mit Garten bei erfahrenen Besitzern. Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 melden oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at