Eisbullen haben noch Hausaufgaben zu erledigen

Bevor es nächste Woche mit dem Heimdoppel in der Champions Hockey League erstmals in dieser Saison ans Eingemachte geht, haben die Eisbullen noch zwei Tests vor der Brust. Heute geht es daheim (19.15) gegen die Bietigheim Steelers, am Sonntag wartet noch das Auswärtsspiel bei den Augsburger Panther.