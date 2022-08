Eine Symbiose aus hoher Qualität und Genussfreude

Gibt es sie noch, die wirklich zuverlässigen Produkte oder Dienstleistungen? Auf wen oder was kann man sich noch felsenfest verlassen? Bei der Vielfalt an Produkten sind es vor allem die hohe Qualität und die Sicherheit, die den Konsumenten heutzutage geboten werden müssen. BONSALPO, ein kleiner Betrieb in Zirl in Tirol hat es sich zur Aufgabe gemacht, wieder einen vertrauensvollen Bezug zu Lebensmitteln zu schaffen. Im Zentrum stehen dabei hochwertige, reine Produkte, die man jenseits von Massenwerbung und Manipulation guten Gewissens genießen kann.