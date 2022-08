Star-Auflauf mit Meet & Greets in der PlusCity

Wenn der Einkaufstempel PlusCity in Pasching Geburtstag feiert, dann warten nicht nur tolle Shoppingangebote, sondern auch eine Vielzahl an Events und Stars. Die kann man sogar treffen - bei den exklusiven Meet & Greets der „Krone“. Wer also Sport-Asse und TV-Promis persönlich kennenlernen möchte, der nimmt gleich am Gewinnspiel teil.