Zweirad-Fahrer bei Unfällen verletzt

Sowohl im Flachgau, als auch in der Stadt Salzburg und im Tennengau gab es am Donnerstag Unfälle mit Zweirädern. Insgesamt wurden dabei sechs Menschen verletzt. In Hallein ereignete sich schon am Nachmittag ein schwerer Unfall auf der Dürrnberger Landesstraße. Eine 44-jährige Deutsche fuhr mit ihrem Auto auf der Landesstraße und wollte links in eine Seitenstraße einbiegen. Ein 49-jähriger Fahrradfahrer wollte sie zur gleichen Zeit links überholen - dabei kam es zum Crash. Der Radfahrer musste ins Landeskrankenhaus gebracht werden.