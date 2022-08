„Das stopft nur ein kleines Loch“

Grundsätzlich ist der Gedanke, die Gehälter in der Elementarpädagogik zu erhöhen, sehr sinnvoll - es geht schließlich um die Betreuung und Förderung unserer Kinder. Aber wenn der Entwurf vom Magistrat so bleibt, schauen viele, die seit Jahr und Tag im Kindergarten unter schwierigsten Bedingungen arbeiten, durch die Finger. Der Job wird so nur für Neueinsteiger attraktiver. Das kann es nicht sein. Alle Mitarbeiter müssen selbstverständlich auch mehr Gehalt bekommen. So beißt sich die Katze in den Schwanz.