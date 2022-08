Schritte gegen Salzburger Beauty-Firma eingeleitet

Unternehmer plant sogar weitere Expansion

Einy will sogar mit seiner Vitamin-Firma expandieren. Er kündigt im „Krone“-Gespräch an, sein Unternehmen als Franchise an drei weiteren Standorten realisieren zu wollen. Seit Anfang 2021 verkauft er sein Konzept bereits. Unter anderem auch an den Salzburger Augenarzt.