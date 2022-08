Mit der „Krone“ zum Österreich-Spiel nach Paris

Diese zwei Länderspieltermine muss sich jeder österreichische Fußball-Fan fett im Kalender markieren. Rot-Weiß-Rot trifft zum Abschluss der Nations League am 22. September im Stade-de-France in Paris (Saint-Denis) auf Weltmeister Frankreich, am 25. September gastiert dann Vize-Weltmeister Kroatien im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Und mit der „Krone“ und ein bisschen Glück können Sie bei diesen zwei Höhepunkten live dabei sein.