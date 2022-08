„Hätten mich im Ministerium sitzen lassen können“

ÖVP will Kickl auch zu Austria in Motion befragen

In diesem Zusammenhang will die ÖVP Kickl auch zum FPÖ-nahen Verein Austria in Motion neuerlich befragen. Ein offenbar heimlich von Jenewein aufgezeichnetes Telefonat mit den früheren Parteikollegen Markus Tschank und Markus Braun legt nämlich den Verdacht nahe, dass Kickl in die Architektur der parteinahen Vereine involviert war. Die FPÖ hat zuletzt bestritten, dass es in diesem Zusammenhang illegale Parteienfinanzierung gegeben hat und auf eingestellte Ermittlungsverfahren verwiesen.