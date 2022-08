Neben Gewittern und Regen auch schwüle Hitze

Mit einigen Nebel- und Hochnebelfeldern im Becken beginnt der Morgen am Samstag, im Nordwesten kann bereits vereinzelt Regen einsetzen. Nach dem Regen setzt sich in vielen Teilen des Landes die Sonne durch. Dies hält jedoch nicht lange an. Schon bald kommt es, vom Hügel- und Bergland ausgehend, zu vermehrten Schauern und Gewittern in unterschiedlicher Stärke. Der Tag beginnt mit 13 bis 20 Grad und steigt bis auf 22 bis 28 Grad.