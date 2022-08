Radfreude: Mit der „Krone“ zum trendigen Faltrad!

„Radfahren ist ein wichtiges Element der Mobilität und wird künftig kräftig an Bedeutung gewinnen.“ Die Botschaft von Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner und Gesamtverkehrskoordinator Peter Zinggl ist klar. Mehr Menschen sollen dazu bewegt werden, öfters in die Pedale zu treten. „Das Bike soll verstärkt in den Alltag eingebaut werden wie der Einkauf per Rad statt mit dem Auto“, erklärt Dorner.