Eng und Co. auf der Jagd nach allen Titeln

Dass Bortolotti führt, ist beeindruckend - ist es doch für ihn ebenso eine Debüt-Saison in der DTM wie für sein Knittelfelder Team Grasser Racing. Eine beeindruckende Performance der Steirer, die sich nach Erfolgen in verschiedenen Rennserien heuer voll und ganz auf die „Königsklasse DTM“ konzentrieren. Was Mirko noch fehlt, das ist - nach einem zweiten und drei dritten Plätzen in dieser Saison - ein Sieg. Erzwingen will er ihn aber nicht: „Jeder, der mich kennt, der weiß, das ich immer auf Alles gehe. Aber ich bin mir auch klar darüber, dass die Meisterschaft nicht über die meisten Siege sondern über die meisten Punkte entschieden wird.“