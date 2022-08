Jeder fünfte Österreicher ist ein Zahnputz-Muffel

In Österreich greifen zwar 99 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal täglich zur Zahnbürste. Zweimal am Tag, wie Experten fordern, putzen derzeit aber 83 Prozent - knapp jeder Fünfte (17 Prozent) also nicht. Müdigkeit wird als Hauptgrund genannt, sich vor allem am Abend nicht die Zähne zu putzen: Über die Hälfte (57 Prozent) gestand dies ein. Am häufigsten (72 Prozent) wurde dies bei der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen genannt. 27 Prozent gaben an, darauf zu vergessen.