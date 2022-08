Thiem siegt erneut ++ Giovanazzis F1-Comeback

Dominic Thiem setzt seinen Siegeszug auf der ATP-Tour in Winston-Salem fort und zieht nach dem frühen Aus des Gegners Grigor Dimitrov ins Achtelfinale ein, für Alexander Dragovic platzt mit Roter Stern Belgrad der Traum von der Champions League und Rennstall HAAS lässt mit der Verpflichtung eines Testfahrers, der durchaus kein Unbekannter im Formel-1-Zirkus ist, aufhorchen und bringt somit Mick Schumacher weiter in die Bredouille! Was es damit auf sich hat und noch viele weitere Themen, sehen Sie heute in den krone Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.