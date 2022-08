„After Forever“: Herzschmerz geht ins große Finale

Ihren ersten Roman veröffentlichte Anna Todd noch unter einem Pseudonym und im Internet. Über eineinhalb Jahren schrieb sie immer weiter an der erotisch aufgeladenen Geschichte. Mit großem Erfolg: Die Story wurde millionenfach aufgerufen - und die junge US-Amerikanerin erhielt einen Autorenvertrag bei einem Verlag, wo sie ihren Roman in vier Teilen veröffentlichte. Nun kommt mit „After Forever“ die Verfilmung des vierten Buchs der Bestseller-Reihe in die Kinos.